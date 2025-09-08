Haberler

Norveç'te Yangın Faciası: 4 Genç Kız Hayatını Kaybetti

Norveç'in Hamar kentinde çıkan yangında 18-19 yaşlarındaki 4 genç kız yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, incelemeler devam ediyor.

Norveç'in Hamar kentindeki bir evde çıkan yangında, 4 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Hamar kentinde 4 arkadaşın bulunduğu evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, yaşları 18 ile 19 olan 4 genç kızın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın çıkan evin, ölen gençlerden birisine ait olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve incelemenin sürdüğü açıklandı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Hamar Belediye Başkanı Vigdis Stensby, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
500
