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Norveç'te kiralık araç kameralarının askerlerin rotalarını kaydettiği öne sürüldü

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Norveç medyası, Oslo'da eylül ayındaki tatbikatta kiralık araç kameralarının askerlerin rotalarını ve şifrelerini kaydettiğini öne sürdü. İddia üzerine kamera hafızalarının silindiği açıklandı; Savunma Bakanlığı sözleşmede hassas bilgilerin korunması maddesi olduğunu bildirmişti.

Norveç'teki askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçların hassas bilgileri kaydettiği öne sürüldü, askerlerin rotalarının ve şifrelerinin kayıt altına alınması ülkede güvenlik endişesini gündeme getirdi.

Norveç medyasında başkent Oslo'da eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kiralık araçların kullanıldığının ortaya çıktığı belirtilerek araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve güvenlik erişim şifrelerini kaydettiği iddia edildi.

Araçların, Norveç Silahlı Kuvvetlerince kullanılan şirket üzerinden kiralandığı, en az 2'sinin Çin markalı olduğu bildirildi.

İddialar üzerine "araçlardaki kameraların hafızalarının silindiği" yönünde açıklama yapıldığı, kiralık araçlardaki kameraların askeri bilgileri kaydetmesinin Norveç'te güvenlik endişesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Norveç Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, kiralık araçlarla ilgili sözleşmede hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasına yönelik bir maddenin bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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