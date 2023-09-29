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Norveç'te kaybolan altın küpe arayışı Viking kalıntılarına dönüştü

Norveç'in Jomfruland Adası'nda evlerinin bahçesinde kaybettikleri altın küpeyi arayan aile, Viking dönemine ait kalıntılar buldu. Evlerinin bahçesinde altın küpe kaybeden aile, dedektörle yaptıkları aramada Viking dönemine ait bir mezar parçası ve kemer tokası buldu. Uzmanlar, buluntuların 9. yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu düşünüyor.