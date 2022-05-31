Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kristoffersen, Kuzey Makedonya'da - Haberler

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Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kristoffersen, Kuzey Makedonya'da

AA - Umeys Sulejman - Güncel
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Askeri karşılama töreninden detaylar İki ülke marşlarının çalınması Askeri kıtanın selamlanması Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski tarafından başkenti Üsküp'te askeri...

Askeri karşılama töreninden detaylar

İki ülke marşlarının çalınması

Askeri kıtanın selamlanması Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski tarafından başkenti Üsküp'te askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

AA / Umeys Sulejman - Güncel

Genelkurmay Başkanı Makedonya Norveç Üsküp Güncel Haberler

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