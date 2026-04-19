Epstein ile bağlantılı Norveçli diplomat Juul, kariyerini sonlandırma kararı aldı

Mona Juul, Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Juul, uzun bir kariyer planladığına rağmen istifa ederek emekli olma kararı aldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'un kariyerini sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye açıklamada bulunan avukat Thomas Skjelbred, müvekkili Juul'un, Norveç Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığını belirtti.

Juul'un uzun bir kariyer planladığına işaret eden Skjelbred, "Kendisi en iyisinin ayrılmak olduğuna karar verdi." dedi.

Ulusal basın, Epstein ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra büyükelçilik görevinden istifa eden Juul'un 1 Mayıs itibarıyla Dışişleri Bakanlığından da ayrılacağı ve emekli olacağını aktardı.

Epstein belgelerinde, Juul ve eşi Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'ın yanı sıra Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski Norveç Başbakanı Thorbjo gibi birçok Norveçli yetkilinin de adı geçmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
