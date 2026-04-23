Norveç hükümeti, Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementlerini barındıran sahanın yetkisini devraldı

Norveç'te hükümet, Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementlerini barındıran Fen sahasının planlama yetkisini devraldığını bildirdi.

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, son verilere göre Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementlerini barındıran saha olduğu açıklanan Fen'e ilişkin basına açıklama yaptı.

Myrseth, Fen'in, planlama yetkisinin bağlı bulunduğu Nome Belediyesinden hükümete devredildiğini kaydetti.

Başbakan Jonas Gahr Store da devir kararının önemli olduğunu belirtti.

Store, "Fen yatağı, Norveç ve Avrupa'nın tedarik güvenliği ve rekabet gücü için büyük önem taşıyabilir. Saha, Avrupa'daki en büyük belgelenmiş nadir toprak elementleri yatağına sahip. Gelecekte kritik minerallere erişimi sağlamak için, hem Norveç'te hem de güvenlik alanında işbirliği yaptığımız diğer ülkelerde üretimi artırmak önemli." ifadesini kullandı.

Norveç'te yayın yapan NRK kanalının haberinde, Fen sahasının teknoloji ve savunma alanları açısından önemli olan nadir toprak elementlerini barındırdığı kaydedilerek hükümetin sahayı daha hızlı ilerleme ve fonlama sağlanması amacıyla devraldığı aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlerde, 15,9 milyon tonluk rezerve sahip Fen yatağının 2031 sonunda üretime başlamasının beklendiği belirtildi.