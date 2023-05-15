Norveç donanmasından 2018'de batan fırkateynin komutanı ihmalden suçlu bulundu

Norveç donanmasından 2018'de bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu batan fırkateynin komutanı, ihmalden suçlu bulundu.

Irishexaminer'ın haberine göre, batan fırkateyn KNM Helge Ingstad'ın komutanı, Norveç'in Hordaland bölge mahkemesince "dikkatsizce seyrüsefer yaparak ihmalde bulunduğu" gerekçesiyle 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fırkateynin komutanı, hatalarını kabul ettiğini fakat ceza verilmesini reddettiğini belirterek kazada, gemisiyle çarpışan tankerin ve bölgedeki deniz trafik merkezinin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Komutanın avukatı, Norveç Haber Ajansına (NTB) yaptığı açıklamada, müvekkilinin söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Olay

134 metrelik KNM Helge Ingstad, 2018'de Bergen'in kuzeyindeki Sture Limanı'nda, Malta bandıralı petrol tankeri Sola TS ile çarpışmış ve gövdesinde oluşan hasar nedeniyle batmıştı.

Fırkateyn batmadan önce 137 kişilik mürettebatı tahliye edilmiş, bu kişilerden 8'i hafif yaralanmıştı.

KNM Helge Ingstad, kazanın ardından denizden çıkarılmış ve onarılması maliyetli olduğu için hurdaya kaldırılmıştı. Petrol tankeri ise hafif hasar görmüştü.

"Sola TS" isimli petrol tankerinin sahibi Twitt Navigation şirketi, kazadaki sorumluluğu nedeniyle Şubat 2022'de Norveç'e 17,6 milyon avro tazminat ödemeyi kabul etmişti.