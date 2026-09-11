Haberler

Norveç Dışişleri Bakanı Eide: "Netanyahu hükümeti İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor"

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'i "çok tehlikeli bir noktaya doğru" sürüklediğini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'i "çok tehlikeli bir noktaya doğru" sürüklediğini söyledi.

Eide, Euronews'e yaptığı açıklamada, aralarında Norveç'in de bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin "belirsiz ve sallantılı" tutumlarıyla güvenilirliklerini zayıflattıklarına dikkati çeken Eide, Filistin'deki insanların maruz kaldığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Eide, 12 ülkenin aldığı kararın güçlü bir mesaj verdiğini ifade ederek, "İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin İspanya ve Norveç'in uzun bir süredir durduğu noktaya gelmesinden son derece mutluyum." dedi.

Netanyahu hükümetini İsrail tarihindeki "en aşırı sağcı hükümet" şeklinde betimleyen Eide, "İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Sonucu hep beraber göreceğiz ancak bana göre Netanyahu hükümeti, İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor." diye konuştu.

Eide, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırı davrandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti

İsmail Kartal çok şaşırttı! Aziz başkanın sözlerine rağmen...
İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi! İşte başvuru için aranan 7 şart

Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
‘Burada yok’ denilen kadın, evde 2 saat sonra asılı bulundu

"Burada yok” dediler! 2 saat sonra evde asılı bulundu
Ümraniye’de 2 Özbek kadını öldüren sanıklara 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu