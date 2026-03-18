Norveç Dışişleri Bakanı Eide, dünyanın güvenlik anlamında en hassas günlerini yaşadığını söyledi

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Tromso'da düzenlenen NATO tatbikatında yaptığı açıklamada, dünyanın en hassas güvenlik dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı. NATO'nun Arktik bölgesindeki gücünü artırma hedefi ve Ukrayna'daki savaşın etkilerini de ele aldı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın güvenlik anlamında en hassas günlerini yaşadığını belirtti.

Eide, Norveç'in kuzeyindeki Tromso kentinde düzenlenen "Soğuk Yanıt 2026" tatbikatı kapsamında ülkeyi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Norveç'in NATO'nun Arktik bölgesindeki gücünü kuvvetlendirmek istediğini söyleyen Eide, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvenlik anlamında belki de en hassas günleri yaşadığımızın farkındayız." dedi.

Eide, tatbikata Finlandiya ve Norveç'te 32 bin askerin katıldığını ifade ederek, Rutte'yi de Norveç'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ukrayna'da savaşın devam ettiğini anımsatan Eide, NATO'nun güvenlik konusunda merkezde bulunduğunu belirtti.

Eide, Arktik'te güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesinde tek adresin NATO olduğuna işaret ederek, tatbikatların düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında söz alan Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik de tatbikatın, 14 NATO ülkesinin katılımıyla yapıldığını belirterek, bu tarz tatbikatların uluslararası güvenlik için önemli olduğunu vurguladı.

Norveç, Finlandiya ve İsveç'te 9 Mart'ta başlayan geniş katılımlı tatbikat yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
