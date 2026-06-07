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İdare Mahkemesi, Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmenin İstanbul'a Tayinini Durdurdu: Aile Birliği Korunmalı

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Kilis'ten İstanbul'a resen atanan sözleşmeli öğretmen hakkındaki atama işlemi, aile birliğinin korunması gerekçesiyle mahkeme tarafından durduruldu.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen'in açtığı davada, norm fazlası olduğu gerekçesiyle Kilis'ten İstanbul'a resen atanan sözleşmeli öğretmen hakkındaki atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan yapılan açıklamada (Eğitim Gücü Sen), Kilis Merkez'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan sendika üyesi eğitim çalışanının, norm kadro fazlası olması gerekçesiyle eşi ve çocuğunun yaşadığı Gaziantep ili dikkate alınmaksızın, İstanbul'un Kartal ilçesine atanmasına ilişkin işleme karşı dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Gaziantep 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, mahkemenin yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdiği aktarıldı.

İşlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar veren mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'nın 41. maddesinde güvence altına alınan aile birliğinin korunması ilkesi ile çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, mahkemenin aile durumu dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen atama işleminin hukuka aykırı olduğunu değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünü ve özlük haklarını korumaya yönelik hukuki mücadelesini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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