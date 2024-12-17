NÖHÜ'de 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Dekanlığının Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 2 gün süren etkinlikte, 9 il ve 11 üniversiteden 74 katılımcı 48 projeyle yarıştı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi.

Üniversitenin çalışmalarını araştırma odaklı sürdürdüğünü belirten Uslu, bilimsel çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği temelinde endüstriye uygulanmasını ve sanayiye aktarılmasını önemsediklerini aktardı.

Uslu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe yoğun başvurunun olduğunu, ön değerlendirme sonucunda 32'si öğrenci, 7'si akademisyen ve 9'u sanayici-girişimci kategorisinde toplam 48 proje ve 74 katılımcının yarışmaya kabul edildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.