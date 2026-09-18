Haberler

Nobel ödüllü bilim insanı Hinton'dan yapay zeka uyarısı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Bir şeyler yapmazsak bu durum kontrolden çıkacak. Yavaşlamamız gerekiyor" "(Yapay zekada kontrolün kaybedilmesi) Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl ama bir yıldan çok daha fazlası değil"

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" bildirdi.

NBC televizyonunun haberine göre Hinton, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın daveti üzerine ABD Kongresi üyelerine yapay zeka hakkında bilgi verdi.

Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" belirtti.

Süper zekaya ne zaman ulaşacağına dair tahminlerin eskiden 30 yıl ila 50 yıl olarak görüldüğünü aktaran Hinton, "Sonra bu tahminler belki 10, belki 20 yıla indi. Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl, ama bir yıldan çok daha fazlası değil." diye konuştu.

Hinton, yapay zekanın "artık daha iyi yapay zekalar tasarladığı" bir noktaya ulaştığını kaydederek, "Yani kendi kendini geliştirme deniyor. Bir şeyler yapmazsak bu durum kontrolden çıkacak. Yavaşlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı insanlar kontrol etmeli"

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ted Lieu ise "Bu, kelimenin tam anlamıyla yakın zamanda gerçekleşmiş, akıl almaz derecede çılgın ve tam bir bilimkurgu senaryosu. En temel düzeyde, yapay zekayı insanlar kontrol etmeli. Tersi bir durum söz konusu olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders da yaptığı açıklamada, insanlığın geleceği ve insanların kontrol edemeyeceği bir teknoloji oluşturulması konusunda "giderek artan bir endişenin" var olduğunu belirterek, "Kongre üyeleri arasında bu konunun ele alınması gerektiğine dair artan bir aciliyet hissi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor

Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta tam 20 gol oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar

Mali kriz fena vurdu: Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Arda Güler ve Mourinho Türkiye'ye geliyor! İşte sahaya çıkacakları stat

Türkiye'ye geliyorlar! Tarih bile belli

Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

Soruşturmada ifade veren emniyet müdürü koltuğundan oldu
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi

Doğrudan sofralara gelecekti! Yüzlerce kilo ele geçirildi