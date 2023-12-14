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NNYÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü Lösemili Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermeste, evlerinden getirilen yiyecekler, bileklikler, hediyelik eşyalar ve el yapımı takılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin (NNYÜ) desteğiyle NNYÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Mühendislik Fakültesinde "Yeni yıl size şans, miniklere umut olsun" sloganıyla gerçekleştirilen kermeste öğrenci, akademik ve idari personelin evlerinden getirdikleri yiyecekler, yeni yıla özel bileklikler, hediyelik eşyalar, kıyafetler ve el yapımı takılar satışa sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, kermesin lösemili çocuklar yararına düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal sorumluluk duyarlılığı gösteren öğrencilere teşekkür eden Özsoylu, kermesten elde edilecek gelirin Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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