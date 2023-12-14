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NNYÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü Lösemili Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi

14 Aralık 2023 11:25 Güncelleme: 11:27 Abone Ol

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermeste, evlerinden getirilen yiyecekler, bileklikler, hediyelik eşyalar ve el yapımı takılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak.