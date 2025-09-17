NNYÜ'den İsrail'in Filistin Saldırılarına Sert Kınama

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Gazze'deki işgal girişimini kınadı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarını, uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayan saldırılarını büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettikleri belirtildi.

Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere gıda, konut, sağlık gibi en temel ihtiyaçlarına erişimine yönelik İsrail yönetiminin hukuk tanımaz saldırılarına sessiz kalınmasının Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçuna ortak olma anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarının uygulanmıyor olması, aynı zamanda uluslararası hukukun mevcudiyeti ve uygulanabilirliği hususunda endişeleri daha da artırmaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, kendisine karşı kalınan sessizlikten daha da güç bularak, savunmasız Gazze halkına karşı başlatılan kara harekatıyla soykırım boyutuna ulaşmakta ve dünyanın gözü önünde bu suç işlenmeye devam etmektedir. İsrail yönetiminin Filistin halkına karşı başlattığı, uluslararası hukuk kurallarını ve insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden saldırılarını şiddetle kınıyor, savunmasız Gazze halkına karşı başlatılan kara harekatını derhal sonlandırmasını ve savunmasız Filistin halkına yönelik politikalarını uluslararası hukuka uygun hale getirmesini temenni ediyoruz."