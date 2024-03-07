NNYÜ'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNYÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Kariyer Mesleği Olarak Mülki İdare Amirliği ve Kadın Yöneticilik" konulu etkinlik düzenlendi.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Özvatan Kaymakamı Mine Kurt konuşmacı olarak katıldı.

NNYÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile İŞKUR tarafından İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ercan Işık ve İŞKUR İş Kulübü Lideri Turgay Altun açılış konuşması yaptı.

Kaymakam Kurt ise kaymakamlık sınavı konuları, kaymakamlık mesleki eğitim ve staj süreci, kaymakamların görev ve yetkileri, sorumlulukları gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi.

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsniye Akıllı'nın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Kurt, kadın yönetici rol modellerinin artması dileğinde bulunarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç ise üniversite olarak kadın çalışan sayısına önem verdiklerini, idari personelin yüzde 42'sinin, akademik personelin de yüzde 48'inin kadın olduğunu belirtti.