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NKÜ Ziraat Fakültesinde öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri anlatıldı

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NKÜ Ziraat Fakültesinde ziraat mühendisliği öğrencilerine Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri ve gençlere yönelik destek programları tanıtıldı. Programa ilgi gösteren öğrencilere hibe, kredi, proje ve girişimcilik destekleri anlatıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesinde, ziraat mühendisliği öğrencilerine Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri ile gençlere yönelik destek programları tanıtıldı.

Ziraat Fakültesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sunumunda bakanlığın teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile tarım politikaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan ise genç ziraat mühendislerine yönelik destek ve teşvik programlarını anlattı.

Erdoğan, tarımsal üretimi geliştirmek, gençlerin sektörde daha etkin rol almalarını sağlamak ve mesleki bilgi birikimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine imkan sunmak amacıyla uygulanan hibe, kredi, proje ve girişimcilik destekleri hakkında sunum yaptı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: AA
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