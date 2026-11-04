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NKÜ Hastanesi'nde meme kanserinde yeşil dönüşüm sempozyumu düzenlendi

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NKÜ Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda meme kanseri bakımında çevreye duyarlı uygulamalar ele alındı. Dekan Prof. Dr. Tülin Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşüm anlayışının benimsenmesinin önemine işaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşüm anlayışının benimsenmesinin önemine işaret etti.

Meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılması ve hasta bakımında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla NKÜ Hastanesi Konferans Salonu'nda "Meme Kanserinde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Bakım" Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, ameliyathanelerden laboratuvarlara, klinik uygulamalardan hasta bakımına kadar sağlık hizmetlerinin çevresel etkileri ele alındı.

NKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün hastalıklarla mücadele ederken çevreyi koruma sorumluluğu da taşıdığını söyledi.

Tanı ve tedavi yöntemlerindeki bilimsel gelişmelerin çevresel sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, meme kanseri yönetiminin tüm aşamalarında yeşil dönüşüm anlayışının benimsenmesinin önemine dikkati çekti.

Yıldız, sağlık hizmetlerinde çevresel ayak izinin azaltılmasının sürdürülebilir bir gelecek açısından önem taşıdığını ifade etti.

Sempozyumun yalnızca bilimsel gelişmelerin paylaşılmasını değil, meme kanseri bakımında çevreye duyarlı uygulamaların geliştirilmesini de amaçladığını vurgulayan Yıldız, iki günlük programla sağlık çalışanları ve öğrencilerde ekolojik farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Sempozyumda NKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık da "Sürdürülebilir Refah: Psikolojik Sağlamlık" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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