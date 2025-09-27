NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı, Şarköy MYO'yu Ziyaret Etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı, Şarköy Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Saygı, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile okulda incelemelerde bulundu.

MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Aydın, yeni dönem çalışmaları hakkında Saygı, Helvacı ve Var'a bilgi verdi.

Ziyarette, okulun fiziki altyapısı, ihtiyaçları ve öğrenci taleplerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu, yüksekokulun gelişimine katkı sunacak çalışmalar değerlendirildi.

Saygı, üniversite, yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekerek, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in önderliğinde, yapılacak her türlü çalışmaya, büyük önem verdiklerini belirtti.