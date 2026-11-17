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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Trakya'da iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir tarımsal üretim alanında geliştirdiği çalışmaları Antalya'da düzenlenen Cop31'de tanıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmet Başer, Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk ve Prof. Dr. Fatih Konukcu, COP31 kapsamında Yeşil Alan'daki Sıfır Atık-YÖK Pavilyonu'nda sunum yaptı.

Prof. Dr. İsmet Başer, "İklime Duyarlı Bitkisel Üretim" başlıklı sunumunda kuraklık, sıcaklık değişimleri, don olayları ve yağış düzenindeki değişikliklerin bitkisel üretime etkilerini değerlendirdi.

Üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması için kuraklık ve sıcaklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi, suyun verimli kullanılması, koruyucu tarım uygulamaları ile dijital tarım ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Başer, Trakya'dan örnekler paylaştı.

Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk de "İklime Duyarlı Sürdürülebilir Toprak ve Gübre Yönetimi" başlıklı sunumunda sağlıklı toprakların iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasındaki rolünü anlattı.

Toprağın organik madde miktarının artırılması, su tutma ve karbon depolama kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Bellitürk, toprak analizine dayalı gübreleme, kompost kullanımı, örtü bitkileri ve ekim nöbeti gibi uygulamaların önemini vurguladı.

Prof. Dr. Fatih Konukcu ise "Araştırmadan Bölgesel İklim Eylemine: Trakya'da İklime Uyum için Entegre Bir İklim İnovasyon Ekosistemi" başlıklı sunumunda, üniversitenin Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında geliştirdiği çalışmaları aktardı.

İklimTrak Projesi temelinde yürütülen çalışmaların bölgesel planlama ve saha uygulamalarına aktarılmasına ilişkin bilgi veren Konukcu, ortak veri altyapısı, web tabanlı coğrafi bilgi sistemi ve karar destek araçlarının önemine dikkati çekti.

Proje kapsamında 750 önder çiftçi ve 100'ün üzerinde teknik personele eğitim verildiği, çalışmaların 54 bin kayıtlı çiftçiye ulaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca 150 kuruluştan 230 üyenin bölgesel platformda bir araya getirildiği, üniversitenin diğer Avrupa Birliği destekli projeleriyle de su yönetimi, tarımda iklime uyum ve toprak sağlığı alanlarında çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Üniversitenin COP31'deki sunumlarıyla toprak, bitki ve su kaynaklarının birlikte yönetilmesine dayanan iklime uyum yaklaşımını uluslararası platformda tanıttığı belirtildi.

Kaynak: AA