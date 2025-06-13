Nizip'te Uyuşturucu ve Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Nizip'te son bir haftada yapılan operasyonlar sonucu, uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalanarak işlemlerine başlandı.
Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel