Nizip'te Uyuşturucu ve Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.