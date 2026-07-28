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Nizip'te tarla yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Nizip'te tarla yangını: Bir kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden tarla sahibi Yasin O, alevlerin bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından Yasin O, arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin O'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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