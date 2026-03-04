Haberler

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak H.K. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İ.K. ile E.C, Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen H.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki tabancayla İ.K. ve E.C'ye ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan E.C, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan İ.K'nin ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Bu arada, olay yerinden kaçıp ardından polise teslim olan H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

