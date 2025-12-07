Haberler

Nizip'te Şahinbey Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip'te hizmete açılan Şahinbey Kültür Merkezi, tiyatro, konferans ve sergi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip'te yapılan Şahinbey Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde tiyatro, konferans, sergi ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek merkez, vatandaşların kültürel faaliyetlere daha kolay erişebilmesini sağlayacak.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nizip'e güzel bir merkezin kazandırıldığını ifade etti.

Çeber, merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Nizip'e hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise merkez donanımlı olduğunu aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin ilçeye katkısı olacağını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kültür, sanat, spor, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, park, yol ve restorasyon alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da protokol üyeleri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
