Nizip'te 19. Ortaokullar arası bilgi yarışmasının kura çekimi yapıldı

Nizip Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen 19. Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nın kura çekim töreni yapıldı. Törende, 48 ortaokulun katılımı ile düzenlenecek yarışmanın organizasyon süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan "Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması"nın kura çekim töreni gerçekleştirildi.

? Nizip Ticaret Odası hizmet binasında düzenlenen törende, ilçe genelinde 48 ortaokulun katılım sağlayacağı yarışmanın kura çekimiyle okul eşleşmeleri belirlenirken, organizasyon süreci ve kurallar hakkında eğitimcilere bilgilendirme yapıldı.

Törende konuşan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, eğitime verilen desteğin önemine vurgu yaparak, "Uzun yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışma, öğrencilerimizin öğrenme motivasyonunu artırmakta, özgüven gelişimlerine katkı sunmakta ve dostane bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Eğitime yapılan her katkıyı, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

?NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ise bilginin ve analitik düşünmenin önemine değinerek, bu tür organizasyonların öğrencilerin sosyal yönlerini ve ekip ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de, eğitime desteklerinden dolayı Nizip Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
