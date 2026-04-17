Gaziantep'te minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı. Minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Mahmut Küpeli (72) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep-Şanlıurfa D-400 kara yolu Karkamış Kavşağı'nda yol kenarında duran S.E. (56) idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

Kazada sürücü Küpeli ile motosiklette bulunan E.H. (78) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mahmut Küpeli, yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü S.E. ise gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu yoldaki trafik ışıklarını geçen minibüsün yol kenarında durması ve arkadan gelen motosikletin minibüse çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
