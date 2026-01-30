Haberler

Gaziantep'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda seyir halindeki Mehmet Sait Ş. idaresindeki 35 AE 3131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ile yolcu İhsan H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza sonrası elektrik direğinin devrilmesiyle bulvar üzerinde elektrik akımı kesilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı ve bölgeye elektrik akımı verildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu

Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

Bir büyükşehrimiz, birkaç saatte bu hale geldi
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe