Nizip'e FIFA standartlarında yeni stadyum

Güncelleme:
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan FIFA standartlarındaki stadyumun hizmete açıldığını duyurdu. Stadyumun gençlerin spora yönlendirilmesi ve Nizipspor'un başarısı için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan FIFA standartlarındaki stadyumun hizmete açıldığını bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir gayret ve özveriyle kısa sürede tamamlanan tesisin Nizip'e, Nizip spor'a ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Yeni tesisin ilçedeki spor altyapısına önemli bir ivme kazandıracağını belirten Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

?"İlçemize kazandırdığımız bu modern stadyum, özellikle gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması açısından kritik bir kazanımdır. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimize daha sağlıklı bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle ilçemizin köklü kulüplerinden Nizipspor'u desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. İnanıyorum ki kulübümüz, bu yeni tesisle birlikte başarı grafiğini çok daha yukarı seviyelere taşıyacaktır."

Şahin, Nizip'e kazandırılan yatırımlar ve spor projelerine verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek "Şampiyonluklarla dolu nice güzel yıllara" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
