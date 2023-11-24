Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'a rahmet diledi.

Öğretmenliğin, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."