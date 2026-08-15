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Lice'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Lice'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİDiyarbakır’ın Lice ilçesinde minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 7 kişinin; Veysi Şaylıkay, Vedat Şaylıkay, Feyziye Şaylıkay, Özcan Şaylıkay, Naide Şaylıkay, Zeyd Şaylıkay ve Nazya Demirhan olduğu öğrenildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 7 kişinin; Veysi Şaylıkay, Vedat Şaylıkay, Feyziye Şaylıkay, Özcan Şaylıkay, Naide Şaylıkay, Zeyd Şaylıkay ve Nazya Demirhan olduğu öğrenildi. Ölenlerden Vedat Şaylıkay'ın, Lice Merkez 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

4 KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Vedat, Veysi, Naide ve Feyziye Şaylıkay'ın in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Diğerlerinin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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