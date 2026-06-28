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Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda hafif yaralanmalar olurken, polis 25 kovan ve çok sayıda silah ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde, nişan merasimi için bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin bulunduğu araç, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kontrolden çıkarak beton köprüye çarptı. Yapılan incelemede aracın dört noktasına saçmaların isabet ettiği belirlendi.

Kavgada taraflardan bazıları darp sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde 25 kovan buldu.

Soruşturma kapsamında taraflara ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 78 mermi, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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