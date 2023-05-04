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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 anketin ortalamasında bir isim kıl payıyla yarışı kazandı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik nisan ayı içinde yapılan 12 seçim anketinin ortalaması alındı. Kılıçdaroğlu yüzde 50.4 oy alırken, Erdoğan yüzde 49.5'te kaldı.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 12 anket şirketinin nisan ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE TAMAMLADI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 0.9 önünde tamamladı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50.4 OY ALDI

Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.4 olurken, Erdoğan yüzde 49.5'te kaldı. 14 Mayıs'taki seçimler de böyle sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olacak.

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir isim kıl payıyla kazandı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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