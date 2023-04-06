Nisan ayında yağan kar karayolunu beyaza bürüdü

Sivas'ta Zara ve Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli geçidinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

SİVAS Sivas'ta Zara ve Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli geçidinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Tam havalar ısında derken Nisan ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü. Kentte dün gece etkisini gösteren yağmur yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçelerini birbirine bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli geçidini adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Karayollarına bağlı ekipler ulaşımda herhangi bir aksama olmaması için yağışın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Kar yağışı bazı vatandaşların şaşırmasına neden oldu.

"Güvenli yolculuk için kış lastiği şart"

İş seyahati gereği Sivas'ta bulunduğunu ve kış lastiğinin önemli olduğunu vurgulayan Necmi Yazgı, "Kar havası görmek amacıyla özellikle bu yol güzergahını tercih ettim. Aracıma kış lastiklerini Ekim ayında taktırır Nisan ayı sonunda çıkartırım. Güvenli bir yolculuk için kış lastiğini çıkartmak için asla aceleci davranılmamalı" dedi.

"Bu zamanda kar görmek oldukça ilginç"

Bu ayda kar görmenin ilginç olduğunu söyleyen Şakir Çelik, "Bizim memleketimizde bu zamanlarda asla kar olmaz. Zaten bu sene yağışta olmadı karda görmedik. Burada şu an gördüğüm kar yağışı için hayretler içindeyim bu zamanda kar görmek oldukça ilginç" açıklamasında bulundu.