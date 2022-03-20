Kar Nisan ayında da devam edecek mi? İstanbul için yapılan 2 farklı yorum kafa karıştırdı

Yoğun kar yağışı yurt genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken birçok yol ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı.

İSTANBUL'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Üç gündür yağışların etkili olduğu İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı beklenmiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verildiğini duyurdu.

"ARTIK ÇİÇEKLER AÇACAK, BAHAR GELECEK"

Kar yağışının İstanbul başta olmak üzere Batı bölgeleri için sona erdiğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek" dedi.

"BU KAR İSTANBUL İÇİN SON KARDI"

CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi;

"Batı bölgeleri kışı geride bıraktı bugün itibariyle. Esasında Mart ayı baharın ayıdır ama kışı yaşattı bu sene. Batı'da kar bitti ancak Doğu'da devam edecek. Sıcaklıklar her gün bir derece artacak. Hafta sonunda Batı'da sıcaklıkların 10 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren eğer 1 Nisan şakası yapmazsa artık 20 dereceleri göreceğiz."

BÜNYAMİN SÜRMELİ: NİSAN AYINDA DA KAR SİSTEMİ GÖRECEĞİZ

Sabah saatlerinde açıklama yapan Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise "Bu son kar diye sevinmeyin" diyerek "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ FARKLI YORUM KAFALARI KARIŞTIRDI

Kar yağışıyla ilgili olarak uzmanlardan birbirinden farklı yorumlar gelmesi ise İstanbulluların kafasını bir hayli karıştırdı. Milyonların gözü ilerleyen günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarında olacak.