Nisan ayı ortasında kar kütlesi 8 metreyi aştı - Haberler

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Nisan ayı ortasında kar kütlesi 8 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Nisan ayı ortasında kar kütlesi 8 metreyi aştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan ayı ortasında kar kalınlığı 8 metreyi buldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan ayı ortasında kar kalınlığı 8 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu köylerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin kış mesaisi halen sürüyor.

(Serdar Gükçe/ İHA)

Nisan ayı ortasında kar kütlesi 8 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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