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Ningbo'daki Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'nda 14 işbirliği projesi imzalandı

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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Ningbo'da 2-5 Kasım'da düzenlenen 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'nda 15 ülkeden 20 şehir temsil edildi. Etkinlikte ticaret, teknoloji, eğitim, turizm ve yerel yönetimler arası ilişkileri kapsayan 14 işbirliği projesine imza atıldı.

NİNGBO, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde bulunan PIA Automation'da 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu kapsamında gerçekleştirilen bir oturuma katılan temsilciler, 4 Kasım 2026.

2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'nda, 15 ülkeden 20 şehrin belediye başkanları ve temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında ticaret, teknoloji, eğitim, turizm ve yerel yönetimler arası ilişkileri kapsayan 14 işbirliği projesine imza atıldı. (Fotoğraf: Sui Lixi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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