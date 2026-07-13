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Niloya, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla buluştu

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Sevilen çizgi film kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik ile Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya geldi. Gösteri boyunca çocuklar şarkılara eşlik etti, dans etti ve fotoğraf çektirdi. Niloya, sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

İsmini mutluluktan alan, ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Gösteri boyunca çocuklar, alkışlar, danslar ve kahkahalarla sevdikleri karakterlere eşlik etti.

Renkli anlara sahne olan interaktif etkinlikte Niloya'nın hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi, Mete ve Tospik çocuklarla dans etti.

Gösterinin ardından Niloya, Mete ve Tospik, miniklerle fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin sevilen ve uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, her sabah TRT Çocuk ekranlarında, her perşembe günü de 6,5 milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında yeni maceralarıyla minik izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Bölümleri, oyuncakları, müzikalleri ve sahne gösterilerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların hayatına dokunan Niloya, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı merkeze alan çalışmalara da imza atıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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