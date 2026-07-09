Niksar Kaymakamı, tedavi gören gazi Musa Kılıç'ı hastanede ziyaret etti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören gazi Musa Kılıç'a ziyarette bulundu.

Niksar Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden gazi Musa Kılıç ile sohbet eden Perçi, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıklarla milletin gönlünde müstesna yere sahip olduğunu vurgulayan Perçi, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Kılıç'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Perçi, "Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için büyük fedakarlıklar göstermiş kıymetli kahramanlarımızdır. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Kılıç ise Perçi'ye ilgisi ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.