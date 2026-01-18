Haberler

Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu

Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde Halil Efendi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikalık bir çalışmayla söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halil Efendi Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular