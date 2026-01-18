Tokat'ta camide çıkan yangın hasara neden oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde Halil Efendi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikalık bir çalışmayla söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel