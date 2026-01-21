Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde Kumçiftlik Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışma ile söndürdü.
Kumçiftlik Mahallesinde Selahattin Öztürk'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel