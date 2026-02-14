Haberler

Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Kayabaşa Mahallesi TOKİ konutlarında çıkan yangında bir dairede hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

Kayabaşa Mahallesi 3. etap TOKİ konutlarında Ömer Zeren'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
