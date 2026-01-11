Tokat'ta çıkan yangında bir evde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde Şıhlar köyünde Hüsnü Arslan'a ait dairede çıkan yangında yangın söndürme çalışmaları sonucunda evde hasar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Şıhlar köyünde Hüsnü Arslan'a ait dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel