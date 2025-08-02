Niksar'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda ciddi hasar meydana geldi. Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Arife Kalak'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel