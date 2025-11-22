Niksar'da Üç Katlı Evde Yangın
Tokat'ın Niksar ilçesinde Osman Öztürk'e ait üç katlı evin depo girişinde çıkan yangın hasara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına aldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde Osman Öztürk'e ait üç katlı evin depo girişinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel