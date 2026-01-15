Haberler

Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Sezgin Yanık'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Yusuf Şah Mahallesi Kale Sokak'ta Sezgin Yanık'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

