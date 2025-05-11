Niksar'da Sel Felaketi: 35 Koyun Telef Oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen selde, 35 koyun telef oldu. Köylülerin yardımıyla kurtarılan diğer hayvanlar, yetkililerin tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağını bildirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, şiddetli yağmurun yol açtığı selde 35 koyun telef oldu.
İlçede, şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı görüldü.
Çiçekli köyünde Cavit Eraslan (36), küçükbaş hayvanlarını dere yatağından karşıya geçirmeye çalışırken sele kapılan 35 koyun telef oldu.
Köylülere haber verilmesi üzerine diğer koyunlar sele kapılmaktan kurtarıldı.
Eraslan, köylülerin yardımıyla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel