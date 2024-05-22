Niksar'da Şehir İçi Dolmuşlar Denetlendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından şehir içi dolmuşlar denetlendi. Sürücüler yönetmeliklere uygun davranmaları konusunda uyarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde şehir içi dolmuşlar denetlendi.
Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı.
Sürücüler yönetmeliklere uygun davranmaları konusunda uyarıldı.