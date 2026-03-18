Niksar'da park halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar meydana geldi.
Bağlar Mahallesi Hükümet Konağı yanında park halindeki H.G'ye ait otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz