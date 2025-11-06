Niksar'da Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde akaryakıt istasyonu önünde park halindeki bir kamyon, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak kamyonda hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonda çıkan yangın, hasara neden oldu.
50. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki O.D'ye ait 28 AEA 261 plakalı kamyonda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiyeye ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel