Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Yangında araçta hasar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası Şirinoba girişinde bir otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz