Niksar'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Akgül'e ait iki keçi, Ayvalı Yaylası'nda kayalık alanda mahsur kaldı.
Bulunduğu yerden ayrılamayan keçileri çabalarına rağmen indiremeyen Akgül, AFAD ve Niksar itfaiyesinden yardım istedi.
AFAD ekipleri, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda keçileri kurtararak, sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel